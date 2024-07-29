Она заявила, что не получила ни одного прямого доказательства его вины.

Адвокат Регина Гусейнова, которая защищает в суде интересы подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, заявила, что до сих пор не услышала ни одного прямого доказательства вины своего подзащитного.

"Мне как юристу вообще не понятно, почему этот человек сейчас сидит на скамье подсудимых. Давайте посмотрим, что показали органы дознания... Я не услышала как юрист, как его официальный адвокат, и у меня есть вопросы... В конце концов, что инкриминируют этому лицу? Что он был на месте совершения преступления? И все? Мы с вами услышали хоть одно прямое доказательство?" - отметила юрист в эфире Киев24.

Она считает недопустимым обнародование конкретной фамилии и имени подозреваемого в резонансном деле, "которое вызывает очень много контроверсионных эмоций".

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"Это прямое нарушение закона. И это возбуждение эмоций определенной части общества, которые уже себе в голове вынесли приговор и считают этого молодого человека виновным. Я не знаю, этот молодой человек виновен или нет. Это может установить только суд. Но если вы зайдете в соцсети, то там просто открывается портал в ад", - сказала Гусейнова.

Адвокат также сказала, что ее лично шокировала информация, что от имени министра МВД и главы Нацполиции раздали награды за раскрытие этого дела.

"Коллеги, дело не раскрыто. Человек не признан виновным еще. И давать награды за то, что полиция делает и должна делать в соответствии со своими должностными обязанностями, это небольшой нонсенс", - отметила она.

Убийство Ирины Фарион

Как сообщал УНИАН, 19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля полиция заявила о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к ее убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Галицкий суд Львова избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога. Сам Вячеслав Зинченко не признает себя причастным к убийству.

Уже 27 июля министр внутренних дел и глава Нацполиции наградили правоохранителей, которые занимались этим делом. "Вы остановили деятельность группы, которая работала не только в Украине, но и за пределами нашего государства. Фактически, вы сорвали попытку дестабилизации нашего общества, и не дали осуществиться замыслам людей, которые планировали политические преступления на почве ненависти", - заявил глава МВД Игорь Клименко.

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