В результате ДТП в Ривненской области погибли три человека - водитель легковушки, его жена и полуторамесячный сын.

В Ривненской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и легковушки Audi.

Как пресс-служба ГСЧС в Ривненской области, в результате аварии погибли два человека, еще два получили травмы.

"9 мая в 16:43 на спецлинию "101" от сотрудников полиции поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей Mercedes-Benz Sprinter и Audi в Ривненском районе на трассе Киев-Чоп вблизи развлекательного заведения "Айвенго". Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Национальной полиции Ривненской области, по предварительной информации водитель легковушки выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с микроавтобусом.

"Следователем следственного управления на месте происшествия установлено, что водитель автомобиля "Аudi А4" - 34-летний житель Ровно, двигаясь в направлении города Киев, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter" под управлением 30-летнего жителя Закарпатской области", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что на месте ДТП погиб водитель легковушки, а также его полуторамесячный сын. Жена водителя получила закрытую черепно-мозговую травму, политравму, мозговую кому, перелом бедра и перелом предплечья. Спасти ее жизнь не удалось: через несколько часов женщина умерла в больнице.

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"Водителя микроавтобуса из искореженного авто доставали спасатели. Врачи обнаружили у него политравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы. Мужчину госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу", - отметили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Александр Топчий