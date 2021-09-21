В Житомире мужчина сдал чужое авто на металлолом, потому что решил, что машина не имеет владельца. Неисправный "Москвич" стоял во дворе многоэтажки со спущенными колесами, поэтому житель города увидел в этом удачную возможность немного заработать.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Так, в полицию обратился житель Житомира. Как рассказал 47-летний мужчина, со двора многоэтажки исчезла его неисправная машина "Москвич". Правоохранители начали искать авто и обнаружили транспортное средство в автомастерской. Затем полиция выяснила, что "Москвич" был продан как металлолом.
Правоохранители также установили, что машину сдал на лом 30-летний мужчина. Он рассказал о том, как решил завладеть чужим авто.
Читайте такжеВ Харькове две пьяные "будущие прокурорши" отказались платить за такси и закатили истерику (видео)"Автомобиль длительное время находился возле дома с механическими повреждениями и спущенными колесами. Несколько дней он наблюдал за ситуацией и решил, что транспортное средство не имеет хозяина. Затем с помощью эвакуатора транспортировал автомобиль в автомастерскую и продал", - говорится в сообщении.
Поступок мужчины, сдавшего чужое авто на металлолом, полиция квалифицировала по статье о незаконном завладении транспортным средством. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Ранее УНИАН уже сообщал о том, что на Житомирщине установили памятник самому популярному украинскому овощу. Забавную скульптуру сняли на видео.
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