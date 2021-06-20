В застрявших машинах было 45 взрослых и шестеро детей.

В Запорожской области спасатели вытащили двадцать автомобилей, которые застряли на пляже из-за непогоды.

Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

19 июня на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег. Уровень воды поднялся.

Ночью в Службу спасения поступило сообщение о том, что на общественном пляже между селом Приморский Посад и селом Новоконстантиновка возникло подтопление.

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Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксируемого троса отбуксировали машины на твердое покрытие.

Отмечается, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

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Автор: Людмила Жерновская