В Запорожской области спасатели вытащили двадцать автомобилей, которые застряли на пляже из-за непогоды.
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.
19 июня на побережье Азовского моря из-за порывов ветра до 24 м/с и высоты волн 13-15 дм образовалась нагонная волна на берег. Уровень воды поднялся.
Ночью в Службу спасения поступило сообщение о том, что на общественном пляже между селом Приморский Посад и селом Новоконстантиновка возникло подтопление.
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Спасатели с помощью спецавтомобиля и буксируемого троса отбуксировали машины на твердое покрытие.
Отмечается, что жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.
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