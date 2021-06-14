Вчера непогода бушевала в восточных и южных областях.

Вчера непогода прокатилась по Украине, ломая деревья и затапливая города.

Так, в селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Люди рассказывают, вихрь возник мгновенно и сразу набрал безумной силы, говорится в сюжете ТСН. На кадрах очевидцев заметно, как смерч закручивается, вступает в силу и разрушает дома. Местные говорят, есть пострадавшие. Однако в ГСЧС эту информацию пока не подтверждают.

По данным местного издания 061.ua, в Запорожье за короткое время выпало огромное количество осадков и ливневки не справились. Ливень затопил дороги, движение транспорта оказалось парализованным в районе автовокзала, на Глиссерной и на Набережной магистрали, в районе ул. Фортечной, Черной горы на Кичкасе. Ветер валил деревья и обрывал провода.

А в Полтаве сильный ветер повалил дерево. Огромный ствол упал на летнюю площадку одного из кафе.

В Николаеве утро понедельника, 14 июня, началось с проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц. Об этом сообщает издание НикВести.

Непогода на Кировоградщине

Как сообщал Погода УНИАН, в Кировоградской области выпало огромное количество града, образовались настоящие сугробы изо льда.

"Великие Трояны. На обочине град. Это все град, кучи града, какая толщина...Это просто ужас. Я не знаю, сколько длилась эта непогода, но ущерба она наделала просто капец. Ужас!",- рассказал очевидец.

По данным ГСЧС, в результате непогоды в области обесточены три населенных пункта.

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Автор: Екатерина Лиманская