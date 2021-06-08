Патрульным пришлось вызывать подмогу.

В Запорожье толпа ромов хотела расправиться с медиками, когда те пытались реанимировать мужчину.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Ромы обвинили врачей в смерти своего родственника. Мужчине стало плохо дома, во время транспортировки в больницу у него остановилось сердце.

Пока медики проводили реанимацию, карету скорой штурмовали почти полсотни человек, которые пытались устроить самосуд.

Читайте такжеВ Киеве взорвался и полностью сгорел микроавтобус (фото)Реанимационные действия проводились на протяжении 40 минут.

В это время врачам угрожали, а к месту подъезжали новые родственники.

Патрульным поступило сразу четыре вызова о происшествии. Им пришлось вызывать подмогу.

Пострадавшие работники "скорой" написали заявление в полицию. Им трудно вспоминать о стрессовой ситуации, в которой пришлось работать.

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Автор: Людмила Жерновская