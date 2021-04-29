Находясь в комнате наедине, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю.

В Запорожье сообщили о подозрении воспитательнице детского сада, где из окна второго этажа выпал и травмировался 4-летний мальчик.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

«Следствием установлено, что 26 апреля в 16:20 воспитательница одной из начальных школ Запорожского городского совета вследствие недобросовестного отношения к выполнению возложенных на нее должностных обязанностей оставила в помещении группы дошкольного учреждения без присмотра одного из воспитанников. Находясь в комнате один, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю. В результате падения 4-летний мальчик получил травмы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеШкольник брызнул газом в глаза учительнице: в горсовете Одессы раскрыли подробности инцидента (видео)

Отмечается, что 28 апреля на основании собранных доказательств 54-летней воспитательнице сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшие тяжкие последствия.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко