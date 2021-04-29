В Запорожье сообщили о подозрении воспитательнице детского сада, где из окна второго этажа выпал и травмировался 4-летний мальчик.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
«Следствием установлено, что 26 апреля в 16:20 воспитательница одной из начальных школ Запорожского городского совета вследствие недобросовестного отношения к выполнению возложенных на нее должностных обязанностей оставила в помещении группы дошкольного учреждения без присмотра одного из воспитанников. Находясь в комнате один, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал со второго этажа на землю. В результате падения 4-летний мальчик получил травмы», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 28 апреля на основании собранных доказательств 54-летней воспитательнице сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекшие тяжкие последствия.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.
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