В Запорожье расстреляли мужчину - СМИ (видео 18+)

По предварительной информации, выстрелов было три.

В Днепровском районе Запорожья поздно вечером 9 августа произошла стрельба возле супермаркета.

По информации сайта RegionNews, подстрелили молодого человека. По предварительной информации, выстрелов было три.

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Стрелец сначала скрылся с места преступления. Однако позже, как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, его задержали.

По предварительной информации, пострадавший в результате стрельбы погиб.

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Ранее в центре Обухова Киевской области водитель автомобиля на ходу обстрелял остановку общественного транспорта, пытаясь попасть в водителя другого автомобиля, а затем скрылся с места происшествия.

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