цей матеріал доступний українською

В Запорожье расстреляли мужчину - СМИ (видео 18+)

09:47, 10 августа 2020
Происшествия
307 0
Стрельба произошла ночью 9 августа / Скриншот

По информации сайта RegionNews, подстрелили молодого человека. По предварительной информации, выстрелов было три.

Читайте такжеВ Киеве напали на студентов из Конго, произошла стрельба (фото, видео)

Стрелец сначала скрылся с места преступления. Однако позже, как пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, его задержали.

По предварительной информации, пострадавший в результате стрельбы погиб.

Видео 18+! Не рекомендуется к просмотру беременным и людям со слабой психикой

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter