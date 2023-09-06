В результате атаки повреждено предприятие. Пострадали два его работника.

В Запорожье сегодня утром во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв.

Как сообщает корреспондент УНИАН, по информации местных жителей, взрыв прогремел в Шевченковском районе города. В результате у жителей домов из окон вылетели стекла.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко проинформировал, что враг нанес ракетный удар по одному из районов города в 10:24. В результате атаки есть разрушения объекта гражданской инфраструктуры.

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"Пока известно о двух пострадавших – работниках предприятия", - отметил он и добавил, что на месте работают соответствующие службы.

Вражеская атака на Украину 6 сентября – детали

Сегодня, 6 сентября, ночью и ранним утром Россия атаковала Украину ударными дронами и ракетами.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных цели. Силами средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушных цели: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, одна баллистическая ракета "Искандер-М", 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136 /131".

В Одесской области в результате атаки зафиксированы разрушения, есть погибший.

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