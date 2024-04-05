Россияне убили женщину и мужчину. Также известно о шести раненых.

В результате российской атаки по Запорожью два человека погибли, есть раненые. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне убили двух мирных людей - женщину и мужчину", - отметил он.

Также, ссылаясь на предварительные данные, он сообщил о шести раненых людях.

Видео дня

"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет - в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина - в тяжелом состоянии. Все в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь", - проинформировал Федоров.

Через некоторое время он добавил, что в Запорожье прогремели еще два взрыва.

Вражеская атака по Запорожью и Харькову - что известно

Сегодня после 15:00 в Запорожье было слышно два взрыва. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сразу проинформировал, что есть жертвы среди людей.

Также в это время россияне нанесли удар по Харькову и по населенному пункту Харьковского района, предварительно - КАБами. Информация о пострадавших не поступала.

Харьковская и Запорожские области почти ежедневно находятся под обстрелами оккупантов. Для ударов враг применяет различные виды вооружения.

В течение последних недель россияне нанесли немало ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова и области. Из-за этого были введены графики отключений электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: