Россияне каждую ночь атакуют Украину беспилотниками в паузах между массированными обстрелами.

Враг осуществляет "беспокоящий огонь", запуская "Шахеды" в перерывах между массированными обстрелами ракетами. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, этой ночью по вражеским БПЛА достаточно удачно и профессионально отработали Силы обороны, мобильные огневые группы. Он добавил, что тактика у врага такова, что в перерывах между массированными ракетными и комбинированными ударами, когда используется 100 и более авиационных целей, происходит "беспокоящий огонь".

Евлаш отмечает, что это делается противником для продолжения разведки территории, чтобы в дальнейшем анализировать и более эффективно применять свои средства воздушного поражения.

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"Конечно, есть "беспокоящий огонь", так называемый, когда враг просто продолжает поддерживать свою активность и не дает спокойно проводить восстановление после обстрелов. У врага есть мощности, он может постоянно делать свои воздушные нападения с помощью "Шахедов", что и происходит в последнее время", - добавил он.

Российские обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными БПЛА типа Shahed-131/136.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область - РФ), а также 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что российские войска запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, ведь готовятся к новому удару по Украине. По ее словам, враг использует по 10 и более дронов-камикадзе в течение ночи, а иногда и 3-4 дроны, проверяя готовность систем противовоздушной обороны.

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