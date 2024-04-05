Харьков предварительно был атакован российскими КАБами

В Харькове и Запорожье после 15:00 дня прогремели взрывы.

Об этом информируют местные власти, призывая жителей находиться в укрытиях.

Так, мэр Харькова Игорь Терехов около 15:28 проинформировал, что в городе слышны взрывы. Через несколько минут добавил, что предварительно город был атакован КАБами.

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"О жертвах и разрушениях - информация уточняется", - отметил он.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил в это же время: "Два взрыва в Запорожье".

Позже он добавил, что в результате атаки россиян есть пострадавшие.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Харьковская и Запорожские области ежедневно находятся под обстрелами оккупантов. Для ударов враг применяет различные виды вооружения.

Как известно, в Харькове утром пришлось остановить работу метрополитена из-за вчерашней вражеской атаки на критическую инфраструктуру. Поезда стояли более часа, впоследствии удалось восстановить работу подземки. По состоянию на сегодня в больнице остаются пятеро раненых в результате обстрелов жилых домов, двое из них в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних недель россияне нанесли немало ударов по объектам энергетической инфраструктуры Харькова и области. Из-за этого были введены графики отключений электроэнергии. Только в самом Харькове дефицит составляет от 100 до 200 мегаватт электроэнергии, рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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