цей матеріал доступний українською

В Запорожской области пьяный мужчина тяжело ранил ножом 2-летнего сына

15:19, 16 июня 2020
Происшествия
88 0
Мотив поступка мужчина объяснить не смог / фото: ГУ НП Запорожской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

По данным правоохранителей, вызов в полицию поступил сегодня, 16 июня, около часа ночи. За помощью обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель нанес несколько ножевых ранений 2-летнему сыну.

По данным полиции, патрульные прибыли на место происшествия раньше медиков. Они доставили мальчика и его мать в больницу. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. В данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили, что во время распития спиртных напитков мужчина внезапно схватил нож и начал наносить ребенку удары. Мотив своего поступка пояснить полицейским злоумышленник не смог.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3. ст. 15 (Неоконченное покушение на преступление), п.2 ч.2. ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter