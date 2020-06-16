В Запорожской области пьяный мужчина тяжело ранил ножом 2-летнего сына

Мальчик находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

В Новониколаевском районе Запорожской области нетрезвый мужчина нанес несколько ножевых ранений своему 2-летнему сыну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

По данным правоохранителей, вызов в полицию поступил сегодня, 16 июня, около часа ночи. За помощью обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель нанес несколько ножевых ранений 2-летнему сыну.

По данным полиции, патрульные прибыли на место происшествия раньше медиков. Они доставили мальчика и его мать в больницу. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. В данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, установили, что во время распития спиртных напитков мужчина внезапно схватил нож и начал наносить ребенку удары. Мотив своего поступка пояснить полицейским злоумышленник не смог.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3. ст. 15 (Неоконченное покушение на преступление), п.2 ч.2. ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины.

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