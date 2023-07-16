Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сказал, что в этом году его страна предоставит Украине "больше военных поставок".

Южная Корея предоставит Украине дополнительное оборудование для разминирования, заявил южнокорейский чиновник в воскресенье после визита президента Юн Сок Ёля в Киев, где он пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь в борьбе с Россией.

"Мы думаем о расширении поддержки по миноискателям и оборудованию для разминирования, поскольку спрос на них со стороны Украины оценивается как отчаянно огромный", - пишет Reuters со ссылкой на заместителя советника Юна по национальной безопасности Ким Тэ Хё.

Визит президента Южной Кореи в Украину - что известно

Юн пообещал оказать дополнительную помощь на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу во время неожиданного визита в Киев после участия в саммите НАТО в Литве и посещения Польши, где он выразил солидарность с Украиной.

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На пресс-конференции после субботней встречи Юн Сок Ёль сказал, что в этом году Южная Корея предоставит Украине "больше военных поставок" после того, как в прошлом году она предоставила нелетальные товары, такие как бронежилеты и шлемы.

Как сообщал УНИАН, Юн Сок Ёль заявил, что Республика Корея в этом году намерена предоставить в поддержку Украины 150 миллионов долларов. Президент Южной Кореи надеется, что уровень военной поддержки Украины в этом году будет намного выше. Также Корея в этом году поддержит Украину в возможности предоставления Всемирным банком еще 10 млн долларов.

Южная Корея является союзником США и крупным экспортером оружия, но сопротивляется давлению Запада с просьбой помочь Украине вооружить напрямую, ссылаясь на деловые связи с Россией и влияние Москвы на Северную Корею.

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Южная Корея может предложить Украине танки Т-80У и различные беспилотники.

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