По утверждениям южнокорейских военных, от спутника не было никакой военной пользы.

Военные Южной Кореи нашли и исследовали фрагменты северокорейского спутника-разведчика. Он утонул у западного побережья Южной Кореи 31 мая после неудачной попытки запуска. Анализ обломков установил, что данный спутник вообще не имел военной пользы.

"После детального анализа основных частей космической ракеты-носителя Северной Кореи и спутника, которые были найдены, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели военной пользы как спутник-разведчик", - говорится в заявлении военных, которое цитирует Reuters.

Начальная оценка показала, что разведывательные возможности оборудования спутника были недостаточными с точки зрения разрешения и отслеживания целей, рассказал эксперт южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун-Гена.

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"Разрешение оптического устройства, используемого на спутнике, не отвечает требованиям для военного использования", - добавил сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук.

В среду, 5 июля, военные Южной Кореи заявили о завершении спасательной операции, которая началась после падения спутника.

Спутник-шпион КНДР - что сообщалось

Как писал УНИАН, в конце мая Северная Корея объявила, что создала первый военный спутник-шпион, а лидер Ким Чен Ын одобрил последние приготовления к запуску, который в итоге оказался неудачным.

КНДР предупреждала японскую береговую охрану о запуске спутника в период с 31 мая по 11 июня, в связи с чем Япония приводила в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и заявляла, что собьет любой объект, угрожающий ее территории.

Аналитики отмечали, что спутник является частью программы технологий наблюдения, в которую входят беспилотники, предназначенные для улучшения его способности поражать цели в случае войны.