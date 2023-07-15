Республика Корея в этом году намерена предоставить в поддержку Украины 150 миллионов долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Республики Корея Юн Сок Йоль сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
"В прошлом году правительство Республики Корея выделило 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн", - сказал Юн Сок Йоль.
Также, по его словам, Республика Корея в этом году поддержит Украину в возможности предоставления Всемирным банком еще 10 млн долларов.
Он добавил, что его страна предоставляла Украине необходимую военную амуницию. "В прошлом году мы предоставляли бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет намного больше", - сказал Юн Сок Йоль.
По его словам, его страна и в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Еще в мае было договорено о поставках в Украину оборудования для гуманитарного разминирования. Юн Сок Йоль отметил, что его страна продолжает обеспечивать Украину таким оборудованием.
Лидер Республики Корея отметил, что в его стране ознакомились с Формулой мира Зеленского. "И действительно считаем, что очень необходимо ее выполнить", - отметил Юн Сок Йоль.
"Что касается военной поддержки, я и президент Зеленский считаем, что самое важное для Украины сейчас - это обеспечить ее безопасность и победу", - сказал Юн Сок Йоль.
В свою очередь, Зеленский подтвердил, что уже происходит передача Украине машин для разминирования.
Зеленский отметил, что важно, чтобы Республика Корея была участницей глобального саммита мира.
"Я пригласил Республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами группы Семи декларации о поддержке Украины", - сказал Зеленский.
Также президент Украины пригласил Республику Корея проявить лидерство в создании в Украине реабилитационных центров.
Визит президента Южной Кореи в Украину
Как сообщал УНИАН, президент Республики Корея сегодня вместе с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным посетил Бучу.