Также президент Республики Корея надеется, что уровень военной поддержки Украины в этом году будет намного выше.

Республика Корея в этом году намерена предоставить в поддержку Украины 150 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Республики Корея Юн Сок Йоль сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"В прошлом году правительство Республики Корея выделило 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 млн", - сказал Юн Сок Йоль.

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Также, по его словам, Республика Корея в этом году поддержит Украину в возможности предоставления Всемирным банком еще 10 млн долларов.

Он добавил, что его страна предоставляла Украине необходимую военную амуницию. "В прошлом году мы предоставляли бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет намного больше", - сказал Юн Сок Йоль.

По его словам, его страна и в дальнейшем будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Еще в мае было договорено о поставках в Украину оборудования для гуманитарного разминирования. Юн Сок Йоль отметил, что его страна продолжает обеспечивать Украину таким оборудованием.

Лидер Республики Корея отметил, что в его стране ознакомились с Формулой мира Зеленского. "И действительно считаем, что очень необходимо ее выполнить", - отметил Юн Сок Йоль.

"Что касается военной поддержки, я и президент Зеленский считаем, что самое важное для Украины сейчас - это обеспечить ее безопасность и победу", - сказал Юн Сок Йоль.

В свою очередь, Зеленский подтвердил, что уже происходит передача Украине машин для разминирования.

Зеленский отметил, что важно, чтобы Республика Корея была участницей глобального саммита мира.

"Я пригласил Республику Корея присоединиться к согласованной с лидерами группы Семи декларации о поддержке Украины", - сказал Зеленский.

Также президент Украины пригласил Республику Корея проявить лидерство в создании в Украине реабилитационных центров.

Визит президента Южной Кореи в Украину

Как сообщал УНИАН, президент Республики Корея сегодня вместе с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным посетил Бучу.

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