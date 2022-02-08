Мальчик случайно попал в старую копанку, когда катался на санках.

В Винницкой области 11-летняя девочка спасла младшего братика, который случайно попал в старую яму во время катания на санках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сначала воды было по колени, но через несколько секунд одежда намокла и мальчика начало затягивать в холодный ил. Захар не чувствовал дна ногами и начал звать на помощь. На крик прибежала старшая сестренка Ангелина.

"Подбежала к нему. У меня был его телефон. Я позвонила к его маме", - рассказывает девочка.

Хотя дети были напуганы, но сообразили, как нужно спасаться.

"Когда куртка немного намокала, оно начало рваться, я сказал что она дала мне палку, чтобы она держалась за дерево", - вспоминает Захар.

Куртка Захара намокала все больше. Девочке было крайне трудно удержать брата, но она понимала, что на кону его жизнь.

"Дала ему палку, держалась за ветку, одной рукой держала палку... Я уже думала, или я сейчас за ним пойду в воду, или просто отпущу палку. Я старалась держаться, но уже сил не было", - говорит девочка.

Мама мальчика сначала подумала, что дети шутят, но бросилась на помощь, когда в трубке услышала крик.

"Я не поверила, потому что там некуда, мы не знали, что там есть такая выкопанная яма. Захар испугался. Он сразу был по пояс в воде, а она говорит, что я вижу, что он начинает глубже и глубже", - говорит мама мальчика Татьяна.

Ангелина держала Захара почти полчаса. Потом примчались мама и соседи и вместе вытащили мальчика из ледяной воды.

"Мы привезли его домой. Душ теплый, вытерли водкой, что было. Чай, окутали, но нечего, слава Богу, все хорошо сейчас", - добавляет женщина.

Копанка, в которую попал мальчик, затянута болотом и заброшена мусором. В ней за считанные секунды исчезает трехметровая палка. Местные говорят, когда-то эту яму вырыли на месте источника, чтобы поливать яблоневые сады, а потом забросили.

"Там не менее чем метров 6, это законно, это в прошлом году только снова ее прокопали, здесь очень глубоко. Там родниковая вода, здесь был когда - то колодец", - рассказывает местная жительница.

Спасатели отметили, что дети действовали правильно.

"Если бы Ангелинка подала руку, она не могла бы зацепиться другой рукой, потому что очень скользко, она могла бы пойти вслед за мальчиком. Необходимо не бросаться на спасение, если не уверены в собственных силах, необходимо позвонить и использовать подручные средства, чтобы они служили как спасительная веревка, как соломинка", - объясняют спасатели.

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