Спасателям удалось предотвратить возгоранию расположенных под одной крышей помещений банка и кафе.

В Виннице произошел пожар в одном из помещений офисного центра. На месте происшествия обнаружили тело погибшего человека.

Об этом говорится в сообщении областной ГСЧС.

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Из-за масштаба охваченной пламенем площади на место происшествия отправили дежурные караулы всех пожарных частей Винницы.

В результате борьбы с огнем спасателям удалось локализовать пламя и предотвратить возгоранию расположенных под одной крышей помещений "Укргазбанка" и кафе.

На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека. К борьбе с огнем от ГСЧС привлекли 60 членов личного состава и 13 единиц спецтехники.

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Автор: Яна Ставская