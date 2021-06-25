У одной из посетительниц - рваная рана ноги и ушиб ребер, большинство обошлось синяками и царапинами.

В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошел вчера вечером в 22:40 на набережной Независимости в Ужгороде.

"К счастью, все остались живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц - рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство отделалось синяками и царапинами", - написал он.

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Автор: Денис Прядко