По горячим следам задержать нападавших не удалось.

В городе Умань Черкасской области сегодня вечером было совершено очередное нападение на хасида.

Детали инцидента сообщает "Объединенная еврейская община Украины" в своем Телеграм-канале.

Нападение произошло в районе могилы Раби Нахмана возле дома №10 на улице Пушкинской. Жертвой злоумышленников стал брацлавский хасид, имеющий разрешение на постоянное проживание в Украине.

"Нападение совершили двое молодых людей, которые сразу же скрылись с места преступления. Поймать их по горячим следам не удалось", - сообщили в ОЕОУ.

В организации напомнили, что подобный инцидент произошел год назад с хасидским подростком из Израиля. Тогда нападавшего нашли и привлекли к ответственности.

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Автор: Иван Бойко