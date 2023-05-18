Он ответственен за приказ о захвате аэродрома "Киев-Антонов-2".

Украинские правоохранители заочно сообщили заместителю командующего Воздушно-десантных войск российских вооруженных сил о подозрении из-за приказа о захвате аэродрома "Киев-Антонов-2" (Гостомель) и других объектов инфраструктуры в Украине.

Как сообщает Офис генпрокурора, его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей, а также в ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о генерал-лейтенанте Анатолии Концевом, который занимает эту должность с 2019 года.

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По данным следствия, именно он был ответственным за подготовку и отдавал приказы и распоряжения о поражении и захвате наземных целей и других объектов на территории Украины подразделениями воздушно-десантных войск РФ с применением подразделений армейской авиации.

В частности, среди них была и инфраструктура аэродрома "Киев-Антонов-2" АТП ГП "Антонов".

"Таким образом он обеспечил широкомасштабное вторжение подразделений РФ на территорию Украины с целью ее оккупации. Эти действия подозреваемого привели к гибели людей, в том числе детей, получению ими телесных повреждений различной степени тяжести. А также причинение материального ущерба в виде уничтожения зданий, имущества и инфраструктуры", - отметили в прокуратуре.

Согласно данным на сайте НАПК санкции в отношении Концевого Украина пока что не вводила.

Концевой продолжает участвовать в вооруженной агрессии против Украины и отдавать преступные приказы.

Украина получила заочный донат на "Мрію"

Напомним, что 24 февраля 2022 года во время вторжения на аэродром "Антонов" города Гостомель оккупанты уничтожили украинский грузовой самолет-легнеду "Мрію".

Сейчас на заводе "Антонов" рассматривают идею создать благотворительный фонд для восстановления самолета. Там отметили, что у них уже есть первый неофициальный донат от 16-летнего Богдана.

Парень живет в Сумской области и является поклонником самолетов, а больше всего украинской "Мрії". Именно он вдохновил командира экипажа Дмитрия Антонова организовать фонд для восстановления самолета.

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