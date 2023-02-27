Речь идет об украинском мстителе с позывным "РЕМ", который организовал собственную группу сопротивления в самый адский момент наступления войск РФ на Гостомель.

СМИ выяснили подробности о деятельности одного из украинских защитников в Гостомеле, который во время высадки российского десанта возле аэродрома организовал собственную группу сопротивления и стал "глазами" ВСУ.

Речь идет об гостомельском мстителе Руслане с позывным "РЕМ", которого в Сети называют "корректировщиком из народа". Он вместе еще с 30-ю смельчаками сделал немалый вклад в освобождение Гостомеля и помогал ВСУ наводить артиллерийский огонь по оккупантах, отчитываясь в режиме реального времени об их перемещении, сообщается в сюжете ТСН.

Во время общения со СМИ Руслан рассказал, что уже по состоянию на 8 утра 24-го февраля на аэродроме Гостомеля находилось не менее 34 вражеских самолетов. Под вечер, после столкновений с украинскими силами, оккупантам удалось занять почти весь аэродром.

Тогда Руслан вместе со своим товарищем Геннадием организовали собственную опорную позицию в недострое рядом с аэродромом и начали бить по россиянам, передавая "скрины" с данными их расположения ВСУ. По словам Геннадия, оккупанты не знали, насколько масштабная группа им противодействует, поэтому опасались прямых столкновений, обстреливая близлежащие здания просто наугад.

"В любом случае мы показали, что мы есть, это необходимо. Во всех тактических учебниках, книгах пишется: если вы встретили врага, необходимо открыть по ним плотный огонь. Там люди, а люди боятся, они понимают, что их видят, по ним стреляют", - говорит Геннадий

Это также повлияло на темпы продвижения войск РФ в столицу Украины. Руслан отметил, что свою задачу сдержать врага до прихода наших боевых подразделений - его команда выполнила на 100%.

Несмотря на то, что на своей позиции в Гостомеле Руслан уже официально не был военным, он имеет немалый боевой опыт: ранее он активно воевал с врагом на востоке Украины и, в частности, защищал Донецкий аэропорт в 2014 году.

В сюжете отмечают, что хоть украинский мститель имеет произвище "корректировщика из народа", все же "глаза Гостомеля" - были уверены и профессиональны в своем деле по ликвидации россиян.

Бои за аэродром Гостомеля

Напомним, что во время полномасштабного вторжения Россиян одной из главных стратегических целей вражеских войск захват аэродрома в Гостомеле, ведь аэропорт находится всего в 25 километрах от Киева. Известно, что Россия задействовала для захвата аэродрома до 300 своих десантников.

Первый бой за Гостомельский аэропорт начался в 11:20 утра, а уже к 17:00 россияне заняли почти весь периметр аэродрома. Уже в 21:30 рядом с аэропортом началась десантная операция украинских военных, которые стянули свои силы из Житомира. В интервале с 23:00 24 февраля до 5:00 25 февраля между оккупантами и ВСУ продолжались ожесточенные бои, которые позволили в конечном итоге помешать россиянам высадить в Гостомеле свои тяжелые транспортные самолеты с десантом.

Благодаря этому ВСУ и силы обороны смогли помешать оккупантам добраться до Киева в первые дни вторжения.

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