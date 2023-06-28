Жертвами обстрела стали трое мужчин.

В Харьковской области в селе Волчанские Хутора в результате обстрела оккупантов погибли трое мужчин. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что сегодня в обеденное время враг обстрелял Волчанскую громаду Чугуевского района.

"В результате этого обстрела погибли сразу трое гражданских жителей с. Волчанские Хутора, находившиеся возле своих домов. Мужчины 45, 48 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил руководитель ОВА.

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По его словам, информация уточняется, на месте работают экстренные службы.

Вражеские обстрелы жителей Харьковской области

Почти ежедневно российские оккупанты обстреливают населенные пункты Харьковской области. В частности, 17 июня сообщалось о попадании оккупантами противотанковой ракетой в гражданский автомобиль, двигавшийся в направлении села Гурьев Казачок в Богодуховском районе области.

В автомобиле находились четыре человека, которые погибли на месте.

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