Даудов является одним из ближайших соратников Кадырова.

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, который способствует вооруженной агрессии РФ. Как сообщил пресс-центр СБУ, сейчас обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, с мая 2022 по октябрь 2023 года фигурант выполнял указание Кадырова относительно формирования штурмовых отрядов боевиков для войны против Украины. При непосредственном участии Даудова на Северном Кавказе был создан 78-й моторизованный полк спецназначения "Север-Ахмат"", а также батальоны "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

"Впоследствии вражеские подразделения включили в состав оккупационных группировок РФ и перебросили во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Там "кадыровцы" участвуют в репрессиях против гражданского населения, во время которых похищают людей, оказывающих сопротивление захватчикам". - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, в течение июля-ноября 2022 года Даудов неоднократно лично приезжал во временно оккупированный Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Во время поездок он встречался с главарями боевиков и призвал их к ведению боевых действий против Сил обороны".

Также отмечается, что злоумышленник размещал на собственном Телеграм-канале сообщения, где призвал жителей Северного Кавказа вступать в оккупационные отряды Кадырова.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Даудову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Другие дела против захватчиков

Как сообщал УНИАН, задержан боевик из группировки "Вагнер", который в Украине готовил удары Российской Федерации, которые должны были обесточить Киев. Он прибыл из Беларуси в Ровенскую область для корректировки воздушных атак РФ по энергетической инфраструктуре нашего государства.

В СБУ рассказали, что о таких планах узнали еще во время пребывания вражеского диверсанта на территории РБ. Спецслужба поэтапно задокументировала его преступные действия от пересечения госграницы до прибытия на место совершения диверсии.

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