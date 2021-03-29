На бульваре Даниила Галицкого в Тернополе произошел инцидент со стрельбой. Вооруженный мужчина начал стрелять из пистолета, чтобы "успокоить" детей на детской площадке.
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Как сообщается на сайте полиции Тернопольской области, инцидент произошел 26 марта. О стрельбе правоохранителям сообщили очевидцы.
На место происшествия выехали полицейские. Они установили, что хулиган вышел из бара и, проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух.
Личность стрелка установили, это житель Подгаец. Полиции мужчина пояснил, что дети на площадке шумели, и он таким образом пытался их "успокоить" выстрелом в воздуха из свето-шумового пистолета.
Стрелка привлекут к ответственности по статье о хулиганстве.
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