Мальчик вместе с другом собирал металлолом на территории старого завода.

На Сумщине 12-летнего мальчика засыпало землей.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в области, 20 ноября в 11:02 спасатели получили вызов в город Лебедин на улицу Тараса Шевченко: там на территории бывшего предприятия ребенка засыпало грунтом.

Товарищ мальчика побежал за помощью к местной жительнице. По предварительным данным, именно она позвонила на линию "101".

"На место вызова прибыло отделение пятой Государственной пожарно-спасательной части. На одной из сторон котлована спасатели увидели фрагмент капюшона, выглядывающий на поверхность. Они оперативно приступили к откапыванию грунта и на глубине около 30 см наткнулись на мальчика 2009 года рождения, без признаков жизни достали на поверхность и передали работникам экстренной медицинской помощи. Несмотря на приложенные усилия и проведенные реанимационные мероприятия врачами, спасти мальчика не удалось", - сообщили в ГСЧС.

По словам правоохранителей, ребенок попал под завал, когда собирал металлолом.

"Выездом на место происшествия предварительно установлено, что двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Из-за оползня один из них оказался под завалом", - отметили в отделе коммуникации полиции Сумщины.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".

Как сообщал УНИАН, в России ребенка засосало в яму, которую оставили после своей работы коммунальщики. Мальчик попал в грязевой котлован, "надежно" засыпанный грунтом.

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Автор: Катерина Комолова