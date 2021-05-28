В Днепре чудом выжил мужчина, которого засыпало почвой. Он провел под землей почти шесть часов.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
55-летний мужчина копал водопровод возле гаража. Во время работы произошел обвал земли и он упал в яму глубиной семь метров, а сверху его засыпало почвой.
От верной смерти его спасла доска, которая упала вместе с землей - она образовала небольшое укрытие, где остался воздух.
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Сотрудники ГСЧС больше пяти часов вручную откапывали мужчину.
Его госпитализировали в больницу.
Медики диагностировали у мужчины синдром длительного сдавления.
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