От смерти его спасла доска, которая провалилась в яму вместе с ним.

В Днепре чудом выжил мужчина, которого засыпало почвой. Он провел под землей почти шесть часов.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

55-летний мужчина копал водопровод возле гаража. Во время работы произошел обвал земли и он упал в яму глубиной семь метров, а сверху его засыпало почвой.

От верной смерти его спасла доска, которая упала вместе с землей - она образовала небольшое укрытие, где остался воздух.

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Сотрудники ГСЧС больше пяти часов вручную откапывали мужчину.

Его госпитализировали в больницу.

Медики диагностировали у мужчины синдром длительного сдавления.

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Автор: Людмила Жерновская