В течение суток подозреваемого задержали в одном из торгово-развлекательных центров.

В столичном метро задержали иностранца, который набросился на женщину и угрожал пассажирам пневматическим пистолетом.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

К дежурному полицейскому на станции метро "Кловская" обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестный нецензурно выражался, ударил заявительницу в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

С помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось установить маршрут движения предполагаемого подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения.

В течение суток подозреваемого задержали в одном из торгово-развлекательных центров. Потерпевшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Во время обысков в доме мужчины силовики изъяли пневматический пистолет. Его направили на экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 – хулиганство, Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, в Одессе в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко голый мужчина сидел возле "Вечного огня" и ругался на прохожих.

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Автор: Денис Прядко