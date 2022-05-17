Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В столице будут судить жителя Горловки, который убил и расчленил человека.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Печерская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении жестокого убийства в центре столицы (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что подозреваемый некоторое время проживал в квартире 42-летнего потерпевшего на бульваре Дружбы народов. 16 ноября 2021 года во время совместного употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый убил хозяина.

После убийства злоумышленник еще два дня проживал в квартире, где лежало тело потерпевшего, а затем решил избавиться от него путем расчленения. Остатки тела мужчина сложил в заранее заготовленные мешки, вынес на помойку, а помещение тщательно вымыл с применением моющего раствора. По данным следствия, подозреваемый планировал еще какое-то время пожить в квартире убитого мужчины, сообщая его родственникам, что потерпевший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

Мужчину задержали в Дарницком районе столицы, где он скрывался в подъезде одной из многоэтажек. Им оказался 33-летний уроженец города Горловка, ранее судимый за квартирные кражи и разбой, а также обвиняемый по делу повторное похищение имущества.

По результатам досудебного расследования обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, на Черниговщине депутат горсовета убил во время охоты полицейского.

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