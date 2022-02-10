Обвинительный акт направлен в Подольский суд.

Дело Андрея Рачка, повалившего ханукию в Киеве, передано в суд.

Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины.

Напомним, что Андрей Рачок повалил Ханукию в столице 10 декабря 2020 года. Свои действия он транслировал в своём аккаунте в социальной сети.

В полиции сообщили, что по этой видеозаписи была проведена судебная лингвистическая экспертиза, длившаяся около года.

Экспертиза признала, что высказывания мужчины содержат в себе признаки разжигания национальной вражды и ненависти к представителям еврейской национальности, а также оскорбления чувств на основании религиозных убеждений.

Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом (ст. 161 УК Украины) направлены в Подольский суд города Киева для рассмотрения дела по существу.

В ОЕОУ напомнили, что Андрей Рачок также находился рядом с вандалом, который разрушал Ханукию на Крещатике в ноябре 2021 года.