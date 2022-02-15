Исключение Трубицына из партии и лишение его мандата депутата Киевского горсовета может произойти уже на этой неделе.

Депутата Киевсовета от "Слуги народа", председателя комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислава Трубицына, которого обвиняют во взяточничестве, уже на этой неделе могут лишить мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк в комментарии журналистам.

По ее словам, пока еще не состоялась конференция Киевской городской организации партии, поскольку ее руководитель, народный депутат Украины Леся Забуранна болела COVID-19. Однако она уже выздоровела, и на этой неделе такая конференция может состояться.

Шуляк не исключает, что на конференции будет принято решение об исключении Трубицына из партии и о лишении его мандата депутата Киевского горсовета.

"Он является депутатом местного совета. Если такое решение будет принято, принято на собрании киевской организации, то это возможно", - сказала Шуляк.

Также она рассказала, что в партии "СН" проходит "очищение", в частности есть список из более 60 депутатов местных советов, в отношении которых предлагается лишение мандата, и "уже прошли соответствующие конференции в Запорожской, Винницкой, Одесской областях".

Шуляк считает, что Верховная Рада должна вернуться к дискуссии по поводу необходимости императивного мандата, то есть лишения народного депутата мандата по решению партии.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице. Ему сообщено о подозрении.

По данным следствия, депутат в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также последующее беспрепятственное использование точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.