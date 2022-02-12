Владислава Трубицына арестовали с альтернативой залога в почти 15 миллионов гривень.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения подозреваемому во взяточничестве депутату Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславу Трубицыну.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Депутата арестовали с альтернативой внесения залога в размере 14 886 000 гривень.

"В случае внесения залога подозреваемый обязан: не оставлять населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, носить электронное средство контроля", - сказано в сообщении суда.

Также в суде проинформировали, что срок действия постановления - до 9 апреля 2022 года включительно.

Депутат Киевсовета Трубицын попался на взятке: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 февраля детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета Владислава Трубицына и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки при содействии в организации розничной торговли в столице. Кроме Трубицына, речь идет о:

помощнике депутата Киевсовета,

директоре коммунального предприятия,

заместителе директора коммунального предприятия,

заместителе директора коммунального предприятия,

приближенном к депутату лице.

Читайте также"Слуга народа" созывает конференцию из-за скандала с депутатом ТрубицынымПо данным следствия, депутат в сговоре с группой лиц организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы.

Свои "услуги", по информации правоохранителей, участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.