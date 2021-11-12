Медики констатировали, что у пациента ни переломов, ни травм, ни повреждений внутренних органов.

В Славянске грузовик сбил и переехал пешехода, но тот остался жив и невредим.

Авария случилась прямо на пешеходном переходе. Как сообщало Краматорское районное управление полиции Донецкой области, 3 ноября около 18:00 в Славянске по улице Генерала Батюка 40-летний водитель автомобиля ЗИЛ наехал на 20-летнего парня, который переходил дорогу.

Видео аварии публиковали местные Telegram-каналы. На кадрах видно, как парень переходит дорогу по зебре на зеленый свет, когда его на большой скорости сбивает грузовик. Удар был такой сильный, что человек отлетел, но грузовик еще и переехал его.

Тогда правоохранители отмечали, что потерпевший получил телесные повреждения, а следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Однако оказалось, что парень остался живым и невредимым, говорится в сюжете ТСН. Парня доставили в больницу, где медики в конце концов констатировали, что у пациента ни переломов, ни травм, ни повреждений внутренних органов.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) мужчина упал с высоты девяти этажей высотного здания, приземлился на BMW и чудом выжил. А одессит остался жив, когда выпрыгнул из окна 23-го этажа в жилом комплексе "Альтаир".

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Автор: Катерина Комолова