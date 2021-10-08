После падения он слез на землю и хотел встать, но люди умоляли его оставаться на месте. При этом пострадавший просил "Оставьте меня в покое, я хочу умереть".

В городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США) мужчина упал с высоты в девять этажей высотного здания, приземлился на BMW и чудом выжил.

Как рассказали свидетели, в среду, 6 октября, 31-летний мужчина упал прямо на крышу припаркованного черного BMW 330i, затем встал и спросил "Что случилось?", пишет New York Post.

"Я услышал сильный шум, сначала не подумала, что это был человек. Заднее стекло машины вылетело - разлетелось. Потом парень вскочил и закричал. Его рука была полностью вывернута. Я подумала: "Боже мой!" Была в шоке. Это напоминало фильм", - сообщила 21-летняя очевидица Кристина Смит.

Она считает, что от глубоких ран мужчину могла спасти дутая куртка.

Девушка быстро позвонила в службу 911, а затем сделала фото и видео происходящего. В ролике среди прочего заметно, несмотря на падение с большой высоты на мужчине все еще держится медицинская маска.

Осторожно! Видео не рекомендуются к просмотру слабонервным или впечатлительным людям!

Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи. В четверг его состояние все еще было критическим.

Доподлинно неизвестно, что этот человек делал в здании, из окна которого выпал. По словам источника, знакомого с ситуацией, он отказался назвать полицейским даже свое имя.

"Он провалился в машину через люк в крыше, затем вылез и упал на землю. Он хотел встать, но люди пытались заставить его лежать: "Ты не знаешь, насколько ты поврежден". Так он оставался там, пока не приехали полиция и скорая помощь. Он все время повторял: "Оставьте меня в покое, я хочу умереть". Вы видели, что одна из его рук была явно сломана, но он был в сознании, он двигался. Он хотел умереть. Это была его цель. Но у Бога другие планы", - рассказал 50-летний Марк Бордо, работающий в здании и наблюдавший последствия прыжка.

Ранее одессит в жилом комплексе "Альтаир" выпрыгнул из окна 23-го этажа, упал на авто и выжил. А в Киеве с балкона 21-го этажа выпал ребенок. Малыш погиб.

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Автор: Катерина Комолова