Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Предполагается, что это была попытка самоубийства.

Сегодня в Одессе госпитализирован парень, травмированный при падении с 23-го этажа дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина, 2001 года рождения, утром упал с 23-го этажа одного из высотных домов.

"При падении молодой человек упал на припаркованный возле дома автомобиль. Его забрала скорая помощь… Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются", - отметили в управлении.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент случился около 08:00 в жилом комплексе "Альтаир", который находится на улице Люстдорфская дорога.

"Парня забрала "скорая"… Часть машины (на которую упал пострадавший – УНИАН) – всмятку…", - пишут горожане.

Как отмечается, потерпевший якобы пытался совершить самоубийство. В полиции отметили, что эта версия в настоящее время проверяется в числе прочих.

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Автор: Лариса Козовая