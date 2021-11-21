Пострадавший вряд ли выживет, узнали журналисты.

На части Донецкой области, захваченной боевиками "ДНР", в субботу утром, 20 ноября, племянник так называемого замначальника "УБОП МВД" псевдореспублики Андрея Тимошкина, сотрудник "таможенного поста" под названием "Успенка" Александр попал в "лютое ДТП".

Очень пьяный Александр Тимошкин на автомобиле Land Rover врезался в бетонные блоки, расположенные на блокпост Александровка, и вылетел через лобовое стекло, сообщил Telegram-канал donetchanyn со ссылкой на собственные источники.

По его данным, пострадавший попал в донецкую больницу Калинина. По неподтвержденным данным, Тимошкин был в коме.

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Андрей Тимошкин в начале мая 2018 года попал в базу организации "Миротворец".

На сайте говорится, что он родился 18 февраля 1973 года в Узбекистане, был оперуполномоченным Главного управления Министерства внутренних дел Украины, а потом стал старшим о/у "УБОП МВД ДНР".

УБОП – это управление по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, весной 2014 года пророссийские боевики захватили часть Донбасса. На восток Украины также вторглись войска РФ.

Ранее в Сети появилась информация, что в российском городе Вологда задушили экс-боевика, пособника ликвидированного главаря банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") Александра Зубкова.

Автор: Екатерина Присяжнюк