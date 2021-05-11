В Киеве пьяная водитель устроила ДТП на мосту Патона.
Читайте такжеНа Буковине в результате опрокидывания автомобиля погибла 10-летняя девочка, еще один ребенок в больнице (фото)Видео с места событий опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.
«Пьяная в хлам барышня перевернулась в Киеве на мосту Патона… Можем гордиться, что такие орлицы среди нас! – говорится в подписи к видео. – К счастью, обошлось без тяжелых травм».
Сообщается, что водителю трудно было стоять на ногах, Драгер показал 3,4 промилле алкоголя у нее в крови (при максимально допустимом количестве 0,2).
На месте работали сотрудники полиции и медики.
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