О смерти Павлова стало известно 15 августа - сейчас ее расследуют правоохранители.

В сети показали очередные видео, снятые якобы дома у криворожского городского головы Константина Павлова, которого 15 августа обнаружили застреленным.

Как пишет "Днепр оперативный", запись опубликовали криворожские Телеграм-каналы.

На ней видно, что, предположительно, Павлов сидит у двери в своем доме, после чего совершает выстрел. До этого он вел переписку с неизвестными лицами в мессенджере и ходил по комнате. На новом видео не видно, что там изображен конкретно криворожский мэр, однако, как утверждается, там можно увидеть сам момент выстрела.

Также несколько видео опубликованы в Телеграм-канале "Алексей Таймурзин - без цензуры". Его автор утверждает, что Павлов совершил суицид.

"В момент самоубийства он был дома один, это подтверждают камеры видеонаблюдения. Никаких теней, рук и людей на входе не было. Старые камеры видеонаблюдения искажают изображение, отсюда и "исчезнувшие носки" и т.д.", - пишет он.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован