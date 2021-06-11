Мужчина "сливал" данные об украинских военных

Военнослужащий ВСУ "сливал" боевикам данные об украинских силах в зоне проведения операции Объединенных сил. Мужчину завербовало подконтрольное спецслужбам РФ так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевики получали сведения о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ в проведении зоне ООС. Кроме того, он готовил диверсии против украинских военных

"С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - говорится в сообщении.

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Мужчине сообщили подозрение по части 1 статьи 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее правоохранители раскрыли схему легализации боевиков в Украине, которую организовала жительница Днепра. Всего почти за год около 20 человек получили официальные документы в Украине.

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Автор: Анастасия Горбачева