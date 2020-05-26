В России разбился вертолет, весь экипаж погиб (фото)

По информации СМИ, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств РФ загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря.

Погибли четыре члена экипажа. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

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По информации СМИ, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

"Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров", - сказал источник "Интерфакса".

Позднее эту информацию подтвердил представитель правительства Чукотского автономного округа.

"Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный", - сказал собеседник агентства.

Ранее в оккупированном Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет, пострадали три человека.

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