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В оккупированном Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет: пострадали три человека - СМИ

17:07, 07 мая 2020
Происшествия
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В районе Джанкоя жестко сел вертолет / фото: минобороны РФ

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

В результате посадки пострадали три человека.

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"Во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка Ми-35 совершил жесткую посадку", - сказано в сообщении.

Как отмечается, состояние пострадавших - тяжелое, их госпитализировали.

По данным других российских СМИ, инцидент произошел в районе Джанкоя на севере оккупированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, в сети показали фото оккупированного Крыма с высоты птичьего полета.

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