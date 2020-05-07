В оккупированном Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет: пострадали три человека - СМИ
17:07, 07 мая 2020Происшествия
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Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
В районе Джанкоя жестко сел вертолет / фото: минобороны РФ
В оккупированном Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
В результате посадки пострадали три человека.
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"Во время плановых полетов на территории аэродрома вертолетного полка Ми-35 совершил жесткую посадку", - сказано в сообщении.
Как отмечается, состояние пострадавших - тяжелое, их госпитализировали.
По данным других российских СМИ, инцидент произошел в районе Джанкоя на севере оккупированного полуострова.
Как сообщал УНИАН, в сети показали фото оккупированного Крыма с высоты птичьего полета.
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