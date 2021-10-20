Подозреваемый сознался в содеянном.

Пожилой мужчина в Дубно Ривненской области забил до смерти собственного отца. Причиной конфликта стало злоупотребление алкоголем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

В местную больницу доставили 85-летнего мужчину без сознания. У него диагностировали многочисленные травмы и переломы ребер. Медики боролись за жизнь пациента, но мужчина умер.

По данным правоохранителей, между погибшим и его 60-летним сыном постоянно возникали конфликты. Отец упрекал сына из-за злоупотребления алкоголя.

Читайте такжеВ Днепре горе-отец бил своих детей и натравил на копов собак (фото)17 октября вспыхнула очередная ссора, в результате чего сын избил отца, но пострадавший об этом никому не рассказывать. Врачей вызвала внучка погибшего, которая нашла дедушку без сознания.

Подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, он не хотел убивать отца.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина на улице попросил у группы молодых людей сигарету в результате чего чуть не умер от удара по голове.

Инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда он после отдыха в караоке вместе с коллегами.

Автор: Анастасия Горбачева