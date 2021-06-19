Мужчина провалился в вырытую бобрами дыру, а сверху на него упала лошадь.

В Ривненской области, вечером 18 июня, бобры и лошадь привели к гибели отца девятерых детей. Мужчина провалился в вырытую бобрами дыру, а сверху на него упала лошадь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Ривненского областного совета, событие произошло после 20:00 18 июня в селе Сварин Сарненского района.

Именно тогда поступил вызов на линию 103 о том, что травмировался мужчина, на которого упала лошадь.

"На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Выяснено, что мужчина 1978 года рождения. Отец девятерых детей. Он пошел на пастбище за лошадью. Возвращаясь домой, у реки провалился в вырытую бобрами дыру. Лошадь упала на мужчину. Люди сначала достали лошадь, а потом пострадавшего. Он был без признаков жизни", – отмечается в сообщении центра.

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Автор: Петр Хромых