От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

8 июня на станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном. В результате полученных травм он скончался на месте.

Читайте такжеВ Харькове иностранец бросился под поезд метро и попал на видеоОб этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua. Тело мужчины пытались деблокировать с помощью электродомкрата.

"Трагический случай произошел в Киеве на ул. Гетьмана, 48-А, железнодорожной станции "Караваевы дачи": мужчину до 30 лет железнодорожным вагоном прижало к посадочной платформе. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На месте работали медики, полиция и КАРС", - говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Робейко