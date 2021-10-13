Иностранца хотели доставить в районную, а позже – в областную больницу, однако в их реанимациях не было мест для людей без коронавируса.

В Черновицкой области в карете скорой медицинской помощи умер 72-летний гражданин Италии, которого отказались принять в реанимациях двух больниц.

Как сообщил УНИАН директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев, это произошло сегодня утром.

Он рассказал, что медики "скорой" получили вызов к больному в город Сторожинец. У иностранца было заболевание, не связанное с коронавирусом.

Как отметил Еленев, мужчину изначально намеревались доставить в Сторожинецкую райбольницу, однако там отказались его принять в связи с отсутствием мест в реанимации для пациентов без коронавируса.

Читайте такжеВ Украине коронавирус продолжает набирать обороты: почти 500 смертей за суткиПозже иностранца пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.

После этого итальянца решили доставить в Больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете "скорой".

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Автор: Николай Кобылюк