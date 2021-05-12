Девушка упала в выгребную яму и захлебнулась / фото society.hozvo
В Кривом Роге Днепропетровской области в выгребной яме уличного туалета во дворе дома по улице Владимировской 11 мая нашли тело девушки.
Читайте такжеИсчезновение младенца в Днепре: ребенка нашли в выгребной ямеОб этом пишет местный сайт «Днепр Час» со ссылкой на источники.
Сообщается, что у 28-летней девушки случился приступ эпилепсии, из-за чего она упала в яму и захлебнулась ее содержимым.
Тело девушки направили на судмедэкспертизу.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
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