Предположительно, у умершей случился приступ эпилепсии.

В Кривом Роге Днепропетровской области в выгребной яме уличного туалета во дворе дома по улице Владимировской 11 мая нашли тело девушки.

Читайте такжеИсчезновение младенца в Днепре: ребенка нашли в выгребной ямеОб этом пишет местный сайт «Днепр Час» со ссылкой на источники.

Сообщается, что у 28-летней девушки случился приступ эпилепсии, из-за чего она упала в яму и захлебнулась ее содержимым.

Тело девушки направили на судмедэкспертизу.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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Автор: Катерина Шварц