Предварительная стоимость контрабанды, которая прибыла з Грузии, составляет 23 миллиона гривень.

В морском порту «Черноморск» (Одесская область) задержаны контрабандные сигареты на 23 млн гривень.

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Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, масштабная международная сделка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет разоблачена вчера, 2 сентября.

Отмечается, что в вышеназванный порт на теплоходе из Грузии прибыл грузовик с контейнером чая, который вызвал у оперативников заинтересованность.

«В ходе углубленного досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства», - сообщили в управлении.

Всего из 45-футового контейнера пограничники изъяли 1185 ящиков сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара - около 23 млн гривень.

Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда обнаружена во время сканирования контейнера, прибывшего в «Черноморск» из Поти.

«В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза», - сообщили в ведомстве, отметив, что на нелегальный товар также «сработала» служебная собака таможенников Рик.

Во время открытия контейнера выяснилось, что за первыми четырьмя рядами упаковок с чаем находятся короба с сигаретами Want и KENO Club без марок акцизного налога Украины.

Спецоперация проводилась при участии сотрудников УСБУ в Одесской области.

Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.

Контрабанда в Украине: что было ранее

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Автор: Лариса Козовая