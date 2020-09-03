В морском порту «Черноморск» (Одесская область) задержаны контрабандные сигареты на 23 млн гривень.
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Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, масштабная международная сделка по перемещению в Украину незадекларированных сигарет разоблачена вчера, 2 сентября.
Отмечается, что в вышеназванный порт на теплоходе из Грузии прибыл грузовик с контейнером чая, который вызвал у оперативников заинтересованность.
«В ходе углубленного досмотра, за грузом грузинского чая пограничники обнаружили большое количество ящиков с сигаретами сомнительного производства», - сообщили в управлении.
Всего из 45-футового контейнера пограничники изъяли 1185 ящиков сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки товара - около 23 млн гривень.
Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда обнаружена во время сканирования контейнера, прибывшего в «Черноморск» из Поти.
«В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза», - сообщили в ведомстве, отметив, что на нелегальный товар также «сработала» служебная собака таможенников Рик.
Во время открытия контейнера выяснилось, что за первыми четырьмя рядами упаковок с чаем находятся короба с сигаретами Want и KENO Club без марок акцизного налога Украины.
Спецоперация проводилась при участии сотрудников УСБУ в Одесской области.
Сейчас транспортное средство с контейнером сигарет изъято. Продолжаются процессуальные действия.
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