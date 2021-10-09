Среди обвиняемых – полицейские, работники вытрезвителя и врач.

Правоохранители Вроцлава предъявили обвинения девяти лицам по делу о смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко.

Как пишет RMF24, это полицейские, работники вытрезвителя, сотрудник руководства центра и врач.

Девятый фигурант дела – сотрудник вытрезвителя – был задержан полицией сегодня утром.

Прокурор выдвинул обвинения трем полицейским в нарушении служебных полномочий, жестоком обращении с задержанным и смертельном избиении.

Читайте также"Одному челюсть уже сломали": на Закарпатье родителей предупредили о беженцах-педофилах (фото, видео)Четвертому, как сообщается, предъявили обвинение в предоставлении разрешения физического насилия в отношении удерживаемого в вытрезвителе лица.

Двух сотрудников центра обвинили в применении физического насилия к задержанному и смертельном избиении.

По данным прокуратуры, врач центра не провел адекватный осмотр здоровья избитого парня, в результате чего наступила смерть.

Руководителя центра обвинили в подстрекательстве медработников к препятствованию расследованию и подделке медицинской документации о пребывании задержанного в центре.

В отношении двух сотрудников полиции поданы ходатайства о трехмесячном аресте, но суд просьбу обвинения не удовлетворил из-за несогласия с юридической классификацией, хотя и учел собранные правоохранителями доказательства.

Решение суда обжалуют.

"Доказательства, прежде всего в виде мониторинговых записей и результатов вскрытия потерпевшего, наглядно демонстрируют правомерность предъявленных подозреваемым обвинений", – цитирует издание пресс-службу прокуратуры.

Другие подозреваемые сейчас находятся под наблюдением полиции, им запрещено общаться с конкретными лицами и выезжать из страны.

Врача отстранили от медицинской практики на время суда.

Трем полицейским и двум сотрудникам вытрезвителя грозит до 10 лет лишения свободы. Остальным – до 5 лет.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше: детали

Дмитрия Никифоренко задержали во Вроцлаве еще в конце июля, когда мужчина возвращался с работы на автобусе, якобы навеселе. Водитель автобуса высадил парня, якобы потому что тот бил головой в окно, и вызвал спасателей. Те в свою очередь вызвали полицию.

Польское издание "Газета Выборча" получило видео с вытрезвителя, куда доставили украинца. Как пишет издание, из видео видно, что Дмитрий агрессивно себя не вел, но польские правоохранители стали его бить. Навалились вшестером, били кулаками, дубинкой и душили, прижимая голову к полу коленом. Получасовое пытки Дмитрий Никифоренко не выдержал, врачи реанимировать его не смогли.

По информации издания, по факту смерти украинца открыто дело по статье о неумышленном доведении до смерти человека. Виновникам грозит до пяти лет заключения. В настоящее время известно, что четырех полицейских отстранили от службы, а еще двоих уволили.

25-летний Дмитрий приехал во Вроцлав на заработки и работал на стройке. Парень планировал в сентябре жениться на украинке, с которой познакомился в Польше.

Автор: Яна Ставская