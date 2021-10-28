Трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки.

Полиция открыла уголовные производства в отношении граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными сертификатами о вакцинации.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"26 октября трое мужчин из Житомирской области в пункте пропуска Ягодин, пересекая госграницу, показали пограничникам международные сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Правонарушителям 43, 38 и 35 лет. Граждане намеревались отправиться на заработки", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении мужчин открыты уголовные производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Использование заведомо поддельного документа).

Читайте такжеПодделка COVID-сертификатов: стало известно, сколько уголовных дел завела полицияПолицейские изъяли и направили на экспертизу поддельные документы. Правонарушителям придется оплатить судебный сбор и штраф, который может быть до 850 гривень. Также мужчинам, в соответствии с санкцией статьи, может грозить ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов о вакцинации.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Бекета