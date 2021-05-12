9-летний мальчик, находившийся на заднем сиденье, получил тяжелые травмы головы.

В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которого погиб 9-летний ребенок.

Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства, сообщает ТСН со ссылкой на издание Onet.pl.

По данным польской полиции, за рулем легковушки Seat находилась 63-летняя украинка. Вероятно, женщина не справилась с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулось с грузовиком.

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9-летний мальчик, находившийся на заднем сиденье, получил тяжелые травмы головы. Медики пытались спасти ребенка, но несмотря на попытки реанимации, он умер.

На месте аварии работали спасатели, а также вертолет скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливает польская полиция.

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Автор: Александр Топчий