В Польше произошло ДТП с украинцами, в результате которого погиб 9-летний ребенок.
Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства, сообщает ТСН со ссылкой на издание Onet.pl.
По данным польской полиции, за рулем легковушки Seat находилась 63-летняя украинка. Вероятно, женщина не справилась с управлением, из-за чего авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулось с грузовиком.
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9-летний мальчик, находившийся на заднем сиденье, получил тяжелые травмы головы. Медики пытались спасти ребенка, но несмотря на попытки реанимации, он умер.
На месте аварии работали спасатели, а также вертолет скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливает польская полиция.
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